November 29-én startol az esztergomi adventi vásár a Széchenyi téren, tájékoztatott Hernádi Ádám polgármester Facebook-oldalán. Már a részletes program is elérhető a városi programokat összefoglaló oldalon.

Minden évben nagy siker a jégpálya az adventi vásáron

Fotó: P. O. Z. / Forrás: 24 Óra

Jégrevüvel nyit az adventi vásár

Eszerint 29-én pénteken a vásár mellett ismét megnyit a jégpálya is, a Pavuk Műkorcsolya Iskola jégtánc bemutatójával. Az advent ideje alatt hétvégente lesz kézműves vásár, illetve minden hétvégére jut majd valamilyen kulturális, szórakoztató műsorszám is. Így például a városi óvodák adnak műsort, Kuna Vali és Testvérei, Kovácsovics Fruzsina, a Operett-Musical Voices Társulat, és az Alma Együttes is várja majd a családok.

December 6-án a Mikulás is megérkezik a főtérre: a Városi Mikulás Ünnepség keretében „Télapó és rosszcsont krampuszai” címmel zenés, jelmezes, 3 szereplős interaktív műsort rendeznek óriásbábokkal a Széchenyi téren.

A részletes program a visitesztergom.hu oldalon érhető el.