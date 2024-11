Fel is tettük nektek a kérdést Facebook-oldalunkon, hogy nálatok mennyi hó esett eddig, és vártuk is a képes beszámolót a hóhelyzetről. Ti pedig szép számmal küldtétek is a képeket egész Komárom-Esztergom vármegyéből, sőt, még azon túlról is. Ezekből gyűjtöttünk most össze egy csokornyit galériának, hogy mindenki megcsodálhassa a fehérbe öltözött tájakat.