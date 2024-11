Egy kisegér. A tűzoltók szerint ez a félmaroknyi kis rágcsáló okozhatta a baji család tragédiáját. De egyelőre csak találgatni tudnak. A tűzvizsgálat eredményére még várni kell. Azonban egyelőre úgy látszik, hogy egy megrágott vezetéktől lobbant fel a láng, ami pillanatok alatt átterjedt a padlásszobára, ahol a négy kisgyerek aludt. Ha édesanyjuk nem akkor megy jó éjszakát kívánni nekik. Ha valami anyai ösztön nem hajtja, hogy még nézzen rájuk egyszer elalvás előtt, akkor sokkal nagyobb tragédiával ért volna véget az este. A háztűzben igy is mindenük odaveszett.

Judit megmutatta, hogy a háztűz honnan indult ki. A gyerekek az égő padlásszobából pizsamában és papucsban menekültek

Fotó: Flajsz Péter Gergő / Forrás: 24 Óra

November 24-én, Bajon, a Csitári úton kigyulladt egy vályogház. A zártkerti területen sokan laknak egész évben, így a szomszédok is hamar észrevették a tüzet és többen is riasztották a tűzoltókat. Judit ekkor már a gyerekeit mentette, akik pizsamában és papucsban futottak ki a házból. Az édesanyán is csak egy papucs és rövidnadrág volt, de a sokktól nem is érezte, hogy fázik. Tudta, ha pár perccel később érkezik, a gyerekei a tűz fogságába kerülnek.

Felújítás helyett háztűz

– Egy öreg házaspártól vettük ezt a kis házat, azóta újítgatjuk. A legtöbb nyílászárót már kicseréltük, az új radiátorok is megvoltak, a villanyvezetékeket is elkezdtük kicserélni és új tetőt is szerettünk volna. A gyerekek szobája most készült el, hétfőn költöztek volna be, így még utoljára aludtak vasárnap a padlásszobában – kezdte a történetet Judit, aki elmondta, hogy nemrég vált el a férjétől, a gyerekek heti bontásban vannak nála. Vasárnap hozták el őket az édesapjuktól és már nagyon izgatottak voltak, hogy másnap az új szobájukban aludhatnak.

– A padlásszobába az udvarról, egy falépcsőn lehetett felmenni. Kijöttem a kisházból, ahol a mi szobánk van, majd elindultam fel a lépcsőn. Ahogy felértem láttam, hogy az ajtótól nem messze ég a tető sarka kívülről.

Berontottam a szobába és kiabáltam a gyerekeknek, hogy menjenek ki, mert ég a tető.

Mivel nincs a telken víz az udvaron lévő két kanna vízzel próbáltam oltani a lángokat, közben a gyerekek pizsamában és papucsban kiszaladtak az udvarra – emlékszik vissza az édesanya, aki tehetetlenül nézte végig, ahogy leég a ház.