Csütörtökön derül ki, hogy ki lesz a tatai dr. Dezső Marica férje a TV2 Házasság első látásra című műsorában. A 42 éves, jogászként dolgozó Marica a Kemma.hu-nak elárulta, hogy nagyon izgul, hogy látni fogja magát a képernyőn. Marica azt is elárulta, hogy miért jelentkezett a párkereső realitybe.

A TV2 Házasság első látásra című műsorának tatai versenyzője egy fogadás miatt jelentkezett a show-ba

Forrás: tv2play.hu

A népszerű műsorban ezúttal is hat nőre és hat férfira találhat rá a szerelem. Elmesélte, hogy barátai játékos unszolására jelentkezett a műsorba. Azonban arra nem számított, hogy be is kerül.

Szerelmet keres a Házasság első látásra versenyzője

– Rendszeresen tartunk baráti és családi összejöveteleket. Tavasszal az egyik ilyen találkozón vetették fel a fiatalok, hogy jelentkezzem a műsorba. Én is néztem az első évadot, így tudtam miről is van szó. De úgy gondoltam, hogy én nem vagyok odavaló, így azonnal kizártam a lehetőséget – mesélte Marica, akit csak nem hagytak a barátai békén. Végül egy fogadás döntötte el a kérdést.

– Azt mondták, hogy úgysem merek jelentkezni. Én meg nem hagyhattam, hogy nyerjenek. Az esélytelenek teljes nyugalmával adtam be a jelentkezésemet. Úgy gondoltam, hogy én, túl szürke kisegér, hétköznapi ember vagyok egy ilyen műsorba. És most itt vagyok – nevetett a tatai versenyző, aki azt várja a műsortól, hogy szakértők segítségével találja meg a társát. Marica azt is elmondta, hogy az elmúlt években nem kereste a párját. Bár voltak rövidebb-hosszabb kapcsolatai mindegyikkel elváltak életútjaik.