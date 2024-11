Az Egyesült Nemzetek Szervezete döntött úgy, hogy minden esztendő egy napján kapjon a megszokottnál is nagyobb figyelmet a gyerekek jogainak érvényesülése. Egy hivatalos megfogalmazás szerint, az Európai Unió arra törekszik, hogy meghallgassa, vegye figyelembe a gyerekek véleményét a fontos, az Európa jövőjét érintő döntések meghozatalakor. Ezen cél elérését hivatott szolgálni például az ifjú nemzedéket is soraiba hívó Európa Uniós Platform, amely keretében, a szakirodalom szerint, a gyerekek hangot adhatnak észrevételeiknek, véleményüknek, javaslataiknak. Ugyanezen célt szolgálja az Európai Unió gyermekjogi stratégiája is, amelyet hivatalosan uniós megbízott, a témában otthonosan mozgó szakemberek fogalmaztak meg gyermekkel együtt. Alapelvként az ifjabb korosztály nyelvi fordulatait használva. Az úgymond alapszöveg két írországi iskola diákjainak szövegéből állt össze. Nincs gondom az írekkel. Kedvelem az ország focicsapatait. Nagyon lelkes, alkalmanként technikás srácok kergetik a labdát. A hivatalos nyilatkozat átment néhány véleménykörön, eredeti verziója angol nyelven készült. Unokáim kicsit már kezdenek belemerülni az angol nyelv világának titkaiba. Az ENSZ még távol van tőlük. Világnapjukon bátran kérdezhetik szüleiket, nagyszüleiket. Talán.