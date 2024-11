Nemrég sokkoló hír rázta meg az Ipolyságot: gyilkos galóca okozott mérgezés Ipolyvecén. Mint korábban megírtuk: a halálosan mérgező gomba egy házalótól került a pórul járt asszonyhoz. A mentősök gyengeség, hányás és hasmenés miatt vizsgálatok céljából kórházba vitték. Bár a helyszíni ellátás után viszonylag stabil állapotban került az egészségügyi intézménybe, a következmények súlyosak voltak: májátültetés vár az asszonyra. A rendőrség eljárást is indította zugárus ellen.

Tóth Erika gombavizsgálóval beszélgettünk az esztergomi piacon a halálosan mérgező gombákról

Fotó: Zantleitner Ingrid / Forrás: 24 Óra

Vármegyénkben is sokan szednek gombát, így Tóth Erika, az Esztergomi Piac szakellenőre segített eligazodni a mérgező és nem mérgező gombafajok útvesztőjében, hogy a gombapaprikás ne az utolsó vacsora legyen...

Halálosan mérgező gomba lapulhat az ehető gombák közt

A szakértő mindenekelőtt kiemelte és nyomatékosan kért mindenkit: a saját szedést és a kapottat is minden esetben mutassuk meg szakértőnek. Mint elmondta, nemzetközi szinten is egyedülálló, hogy Magyarországon gombaszakértői hálózat vigyázza a gombafogyasztókat. Ami szükséges is, hiszen bármikor belefuthat egy amatőr szem a halálos példányba. Ehhez hozzátéve Tóth Erika elmondta: bár az okostelefonokkal online be lehet azonosítani a gombákat, ám az nem mindig pontos. Ő maga a személyes bevizsgálást javasolja.

– Futottam már bele olyanba, hogy a Google Lens-szel rosszul azonosítottak be egy gombát, és nálam derült ki, hogy mérgező. Nem elég egy-egy mintadarab a kosárból, hanem az összes szedett gombát be kell mutatni. Ugyanis még a legegyértelműbben nem mérgező gombák közé is keveredhet egy-egy mérgező fajta. Elég egy pici darabka egy gyilkos galócából, hogy az elkészült étel mérgező legyen. A következmények pedig akár halálosak is lehetnek. A gombavizsgálatnak nemcsak az a feladata, hogy meghatározásra kerüljön, hogy ehető-e a faj, hanem az is, hogy ehető-e az állapot (nem fagyott, öreg, kukacos-e).

Tóth Erika gombaszakellenőr az Esztergomi Piacon vizsgálja be a hozott gombát

Fotó: F. M. / Forrás: 24 Óra

Tízszeresére nőtt a gombamérgezések száma

Mint az Origo írta nemrég, Békés megyében a gombamérgezések száma a tízszeresére emelkedett. Megjelentek az ősszel gyűjthető fajok is mint a a lila pereszke, a szürke tölcsérgomba, a fenyő- és gyűrűstinóruk, az ehető galambgombák és tejelőgombák, a közkedvelt rizike fajok, valamint a trombitagombák. A legtöbb mérgezésért felelős gomba jelenleg a nagy döggomba és a világító tölcsérgomba, és a különböző galócák mint a gyilkos galóca, a légyölő galóca, a párducgalóca, a citromgalóca.

Mint a szakértő elmagyarázta: hazánkban körülbelül 3000 gombafaj él, ennek igen kis százaléka alkalmas fogyasztásra. Öt halálosan mérgező fajtát tartunk számon, amik súlyos, olykor halálos mérgezésest okozhatnak.