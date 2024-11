Az idén 283 középiskolából 350 csapat jelentkezett, így rekordot döntve mintegy 1500 diák vett részt az országos haditornaverseny őszi vármegyei fordulóin. Tatán, az MH Klapka György 1. Páncélosdandár versenyén összesen 22 csapat mérte össze tudását, a Klapka-kupa győztesei képviselhetik Komárom-Esztergomot tavasszal, az országos döntőn.

Mintegy 160 diák mérte össze ügyességét és tudását a tatai laktanyában. Az országos haditornaverseny Komárom-Esztergom vármegyei fordulóján izgalmas feladatokat kellett teljesíteniük a diákoknak

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Akadálypálya, fegyveres váltófutás, kézigránátdobás, elsősegélynyújtás, térképismeret és totó is szerepelt az idei haditornaverseny vármegyei döntőjén. A fiatalok négyfős csapatokban, felkészítő tanáraikkal közösen érkeztek a versenyre.

Népszerű a haditornaverseny

Durgó Tamás alezredes, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnoka a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy 2013 óta minden évben megrendezi a versenyt a Magyar Honvédség.

– Minden vármegyében ugyanazokat a versenyszámokat hasonló körülmények között kell teljesíteniük a csapatoknak. A győztes pedig a következő év tavaszán egy országos döntőben mérheti össze a tudását a győztes csapatokkal, amelyek között az elmúlt években már nemzetközi versenyzők is szerepelnek – magyarázta a parancsnok, aki elárulta, hogy a diákoknak természetesen van lehetősége előre felkészülni a feladatokból.

A versenyen többek között lövészet, váltófutás, gránáthajítás és akadálypálya is várta a diákokat

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

– Vannak gyakorlati és elméleti feladatok, illetve kifejezetten sportfeladatok, mint például a váltófutás. De vannak speciális honvédségi feladatok is, mint a lövészet, vagy az akadálypálya, a kúszó folyosó, vagy a gránátdobás. De elméleti felkészültségre is szükség van, hiszen egészségügyi és általános történelmi totó is színesíti a versenyt. Utóbbinak a kérdéseit nem tudják előre, de a többi feladat részletei nyilvánosak, megküldik előre az iskolák számára – tette hozzá az alezredes, aki kiemelte, hogy sok olyan fiatallal találkoztak már katonáik, akik a haditornákon ismerték meg a honvédséget, és később katonai tanintézményben folytatták a tanulmányaikat, vagy szerződéses, illetve tartalékos katonaként léptek be a seregbe.

A megmérettetés népszerűségét jelzi az is, hogy bár középiskolások számára van meghirdetve, sok általános iskolás csapat is jelentkezik. Így Tatán 41 csapat vett részt a versenyen, közülük azonban csak 22 csapatot értékeltek a haditorna keretein belül. Végül az esztergomi Géza fejedelem technikum és szakképző iskola csapata teljesített a legjobban. Ők vehetnek részt az országos döntőn.