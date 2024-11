Az Oroszlányhoz ezer szállal kötődő riporter, Vujity Tvrtko a közösségi oldalán megosztott posztjában is megemlékezett a riporterről, a szerkesztőről és újságíróról a nagybetűs intézményről. Hadas Kriszta teljes valójáról.

Hadas Kriszta halála után facebook-posztban búcsúzott tőle Vujity Tvrtko

Forrás: origo.hu

Portálunk is beszámolt a televíziós újságíró tragikus halálhíre kapcsán. A Blikk információi szerint a népszerű riporter vásárlás közben lett rosszul. Csupán 53 éves volt. A kiérkező mentők hosszú ideig próbálták újraéleszteni, de sajnos már nem tudták megmenteni az életét.

Hadas Kriszta harminc éve dolgozott televíziósként, a Magyar Televízió, az RTL Klub, a TV2 és az ATV csatornán is dolgozott, az utóbbi éveket legfőbb szívügyének, a Jön a baba című dokumentumfilm-sorozatnak szentelte. Legutóbb Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsorban láthatták a nézők, amelyet két társával együtt meg is nyert. Az Aktív és a Magellán című műsorok főszerkesztője volt. 2007-2010 között az aktuális műsorok vezető szerkesztőjeként felelt az Aktív és a Mokka műsorokért. A Napló című heti riportmagazinnál több mint egy évtizeden át dolgozott szerkesztő-riporterként , így volt kollégák százai búcsúztak tőle. Többek között az „ős-Napló” stábja, így Vujity Tvrtko is.

Hadas Kriszta intézmény volt

Szerinte, Hadas Kriszta nem egyszerűen riporter, szerkesztő és újságíró volt, hanem nagybetűs intézmény. Tanár, oktató, lélekkovász, mentsvár, összetartó erő. A kamerák világán kívül pedig odaadó gyermek, feleség, büszke anyuka és nagymama – tette hozzá.

Hiánya már most felfoghatatlan! Ha van Mennyország, akkor Hadika már forgatja az oda vezető utat! Aztán majd megvív Sváby Andrissal azért, mert a filmje egy picit hosszabb lett a megbeszéltnél. András pedig most azt egyszer biztosan azt mondja, hogy “Nem baj, Hadika, Neked most lehet hosszabb!

– írta, végül fájó szívvel búcsúzott és jó utat kívánt a Mennyországba Hadikának.