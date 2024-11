A gyűrűzést is nagy érdeklődés övezte, hiszen mindenki elengedhetett egy meggyűrűzött madárkát. Bátky Kolos fűzte a gyűrűket a madarakra, a kicsik pedig körbe zsongták a madárszakembert. Nem csak a gyűrű számát írták fel, hanem a madár nemét és szárnyfesztávját is. A delikvensek közt voltak csendesebb példányok, amelyek nyugodtan tűrték a beavatkozást, de akadt egy-két idősebb és hangosabban tiltakozó is - ők gyorsan el is hagyták helyszínt. Míg a nyugodtabbak csendben üldögéltek a gyerekkezekben néhány tíz másodpercig.