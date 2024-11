Fűtéskor a kompresszor a gáz halmazállapotú hűtőközeget összenyomja, ami ezáltal felmelegszik és folyadékká változik, majd ezt a meleget adja le a lakás helyiségeiben. A kültéri egységhez visszatérve a hűtőközeg elpárolog, gáz halmazállapotúvá változik, ebben a folyamatban pedig a környezetéből, vagyis a kültéri levegőből von el hőt. A megoldás kiemelkedő hatékonysága a hűtőközeg halmazállapotváltozásából adódik: ezt kihasználva a készülék sokkal több hőenergiát ad le, mint amennyi villamosenergiát felhasznál. Mivel a kültéri egység a hőenergiát a környezetéből veszi át, a hőszivattyúval mozgatott hőenergia megújuló energiaforrásnak számít, ami növeli az épület energetikai besorolását, ezáltal a piaci értékét.

Titeket is megkérdeztünk, hogy ti mivel fűtötök otthon

Ti mivel fűtötök, és hány fok van most nálatok otthon? - ezt a kérdést tettük fel nektek a Kemma.hu hivatalos Facebook-oldalán. A panellakásokban szinte mindenki a távhő szolgáltatásait veszi igénybe. Ezen kívül - főleg a családi házban lakók viszonylatában - sokan írtátok a fával tüzelés és a klímával, vagy a gázkazánnal való fűtés előnyeit. Akadtak azonban meglepő kommentek is. Volt, aki még mindig nem kapcsolta be a fűtését, hiszen a panellakásban a körülötte lévő szomsédok kellően átmelegítik a lakását. De vajon melyik a legjobb módszer, ha fűtésről van szó?

Szükségtelenül bonyolult rendszerekről van szó

Egy korszerű hőszivattyú egyszerre nyújt megoldást a fűtésre, a hűtésre és a használatimelegvíz-előállításra, vagyis nincs szükség külön kazánra, bojlerre és légkondicionálókra. A rendszer a komplexitásnak köszönhetően egyetlen központi panelen irányítható, de mobilalkalmazásból is vezérelhetjük télen-nyáron.

Mit is jelent ez pontosan? Beépítése után nincs többé szükség:

kéményre,

kazánra,

gázcsövekre,

drága gázszerelvényekre,

nincs szén-monoxid-veszély

és lokális légszennyezés sem.

A modern levegő-víz hőszivattyús rendszer további előnye, hogy akár a meglévő radiátoros fűtési rendszerekhez is csatlakoztatható, nemcsak padló- vagy fal-, illetve mennyezetfűtéshez.