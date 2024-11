A programhoz a Komáromi Kosárközösség is csatlakozott, tagjaik kézműves termékeiket vitték el a múzeumba. A vásárlók mézek, friss pékáruk, kézműves termékek és kozmetikumok közül válogathattak.

A nap során két előadást is meg lehetett hallgatni. Czidlina Balázs méhész arról beszélt, mi mindent tehetünk a méhekért, Langschadl-Antal Zsuzsanna művészettörténész pedig a művészettörténetben fellelhető gasztronómiai ábrázolásokról mesélt.

Gasztronómiai érdekességek a római korban

A római állandó kiállításban megtekinthető egy római kori pékség rekonstrukciója is, amelyet Brigetio polgárvárosban, a szőnyi vásártéren találták és 1998 és 2001 között tártak fel.

Számadó Emese elmondta, a római kori pékség a mai látványpékségekhez hasonlóan működött, helyben sütöttek és árultak. A kínálatban szerepeltek képes lepények, amelyeken mitológiai jelenetek, vagy éppen császárábrázolások is voltak. Sütöttek római kenyereket is, amelyeknek a múzeumban látható rekonstrukcióját dr. Filp Csaba Munkácsy-díjas festő készítette, aki évek óta római kulináriával is foglalkozik, római lakomákat is szokott rendezni. A legutóbbi Múzeumbarát Kör vendége is ő volt, ahol a római kori étkezési szokásokról tartott előadást.