Gasztronómiai kalandok a régmúltban

A látványraktárban kiállított tárgyak amellett, hogy megtekinthetők, a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek is megismerhetők. Olyan érdekességek elevenednek fel ezáltal, mint például, hogy nagyszüleink miként savanyították a káposztát, hogy zajlott a kukoricafosztás, a disznótor, a gyümölcsszárítás, vagy a gyümölcsaszalása.

Most szombaton ismét lehetőség lesz a római gasztronómiai kalandozásokra is az állandó kiállítást is felfedezve. A rendezvényen az is kiderül majd, mit tehetünk a méhekért, illetve Gasztrotúra a homártól a mákoskalácsig címmel is tartanak előadást a nap során.