Sebességkorlátozás a faluban

Néhány évvel ezelőtt Bajna tett lépéseket a teherforgalom optimalizálása érdekében: aláírásgyűjtéssel kérték az illetékeseket, hogy csak azok a 7,5 tonnánál nagyobb kamionok teherautók hajthassanak át a településen, amelynek engedélye is van rá. Így a mostani döntés ezt is figyelembe veszi majd. Bajnán jelenleg egyébként 30 kilométer per órás sebességkorlátozás van érvényben.