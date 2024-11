Ezt ne hagyja ki! Kutyakiállítás

Kutya egy hétvége volt Komáromban: több mint 10 ezer kedvenc mutatkozott be a kiállításon (fotók) Több mint tízezer eb mutatkozott be a nemzetközi kutyakiállításon, amelynek az elmúlt hétvégén ezúttal is a Monostori Erőd adott otthont. Ebben az évben a hobbi- és keverék kutyáknak is szerveztek szépségversenyt.