Több szerződést kötöttek

A KSH azt is közölte, hogy az év első felében a vállalkozások által megkötött új szerződések értéke 14 százalékkal magasabb volt az előző év azonos időszakához képest. Az építőipari vállalkozások 2024. június végi, 3017,4 milliárd forint értékű szerződésállománya összehasonlító áron 1,6 százalékkal több volt, mint egy évvel korábban. A szerződéskötések száma akár ugrásszerűen is növekedhet a jövőben, hiszen a kormány döntése értelmében 2025-től a SZÉP-kártyákon lévő összeg fele lakásfelújításra is fordítható. Egy tatabányai építőipari vállalkozó elárulta: már több megkeresést is kapott olyan magánszemélyektől, akik az utóbbi lehetőséget kihasználva kívánják például felújítani a fürdőszobájukat, vagy a fűtési rendszerüket.