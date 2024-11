Károsultak 46 perce

Esztergomi lakástűz: segítséget nyújt az önkormányzat

Egy óvoda is van abban a házban, ahol kiégett egy fél emelet Esztergomban. Az esztergomi lakástűz ügyében most az önkormányzat is megszólalt.

Kemma.hu Kemma.hu

Mint korábban megírtuk, november 8-án lángok csaptak fel egy esztergomi ház második emeletén lévő lakásban. Az esztergomi lakástűz által érintett társasház földszintjén egy önkormányzati fenntartású óvoda is működik. Az esztergomi lakástűz általérintett ingatlan. Az önkormányzat is megszólalt az ügyben

Fotó: F. M. / Forrás: 24 Óra Segít a családoknak az önkormányzat Egy egész emeletet veszélyeztetett a tűz Esztergomban november 8-án, pénteken délután, az Erzsébet királyné utcában. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a házban működő óvodát nem érintette a tűzeset. Mint hozzátették, a tűzesetben érintett családoknak minden segítséget meg fognak adni. Sérültjei is vannak az esztergomi lakástűznek A tűzben egyénként a hivatalos információk szerint több személy is megsérült, a helyszínre több mentőegységet, köztük két mentőhelikoptert is riasztottak. Végül két személyt könnyebb sérülésekkel, míg egy fiatal lányt súlyos, életveszélyes állapotban földi úton, továbbá két sérültet súlyos, életveszélyes állapotban légi úton kellett kórházba szállítani. Az esethez kapcsolódva egyelőre annyit lehet tudni, hogy a rendőrség közveszély okozása miatt indítottak büntetőeljárást, még vizsgálják a körülményeket.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!