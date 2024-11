Mint a helyszínen kiderült, a gyermekosztály fekvőbeteg részlegén - végső soron jó hírként- nem feküdt egy gyerek sem.

– Érkezésünk napján minden gyermeket haza tudtak engedni, akik bent voltak. Ami végső soron jó hír, hiszen azt jelenti: a kórház jó munkát végez, a gyerekek meggyógyulnak. Ám a Szív Bajnokai Alapítvány gondol a leendő is betegekre, így az osztály minden ágyán otthagyunk egy plüsst és egy érmét. Így a kórházba kerülő kis betegeket már ők (is) várják- tette hozzá Beck Mónika, aki segítőjével, Kristóffal elhelyezték az ágyakon a bajnokmacikat. Ezután a csecsemőrészlegre is ellátogattak, ahol hat kisbaba született a napokban. A picikék is kaptak egy-egy érmét és persze plüsst is.

Sportolók is gondolnak a beteg gyerekekre

A plüssöket a Magyar Jégkorong Szövetség sportolói és szurkolói gyűjtötték a kórház részére. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség sportolóinak köszönhetően minden kórházban fekvő és kezelt szívbeteg gyermek érmet kap. A betegellátó osztályra pedig Márfy Gabriella vidám festményeit helyezték el.