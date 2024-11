A feladatok a hagyományos érdekképviselet területén alakultak, de a megvalósítás, az éves közgyűlési beszámolókból jól nyomon követhetően, izgalmas fordulatokat is hozott. A családi-, mikro- és kisvállalkozások közül, az ipartestületi tagság megtartásával, több is közép-vállalkozássá nőtte ki magát. A beszámoló jelzi azt is, hogy az áttekintett időszak nem volt kedvező az érdekképviseleteknek. A fizikai munka leértékelődése erkölcsi és anyagi tekintetben is kihatott a szakterületekre. A kkv-k világában kemény alkalmazkodást kényszerített ki technológia, technikai, számítástechnikai, vállalkozási ismeretek területén a gazdaság nagyobb stabilitása, a jövedelmek emelkedése. Az ipartestület folytatta azt a munkát, amelyet már 2015-ben elkezdett. Kiemelt figyelmet kap új szolgáltatások kiépítése, a meglévők erősítése.

A csapat, a hagyományok őrzése mellett, a jövőt építeni tudó, munkaadói szakmai szervezet lett. Ez többek közt pályaválasztási, illetve új lehetőségeket bemutató szolgáltatásokban jelenik meg a hétköznapokban. Alkalmanként megjelennek érdekképviseletek erősítését célzó pályázatok, a szakmai kiírásoknak megfelelő próbálkozások, forráshiány miatt, az úgynevezett tartalék listára kerültek. Pedig a Dorogi Ipartestület az elmúlt esztendőben bekerült a Komárom-Esztergom Megyei Értéktárba.