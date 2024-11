Úgy látszik, beigazolódtak a meteorológiai előrejelzések. Csütörtök estére tényleg elérte hazánkat a mediterrán csapadékhullám, amely már több helyen is fehér formában hullik az ország északnyugati részén. Az első hó ugyan záporocska formájában 5 percre már megmutatta magát Tatán és térségében, de most kitartóbb csapadékzóna robog át térségünk felett.

Az első hó Sopronban már megkezdte fehérítő munkáját

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Az első hó már elkezdte hódító útját

Ahogy arról a kisalföld.hu is beszámolt, Sopronban már csütörtök este elkezdődött a havazás. A portál videót is megosztott a havazásról. Információink szerint nem csak Sopronban, többek között Bakonynánán, Veszprémben és Telkiben is hull a hó. Komárom-Esztergom megyében is bármikor elkezdhet esni a hó. Péntekre a havazás miatt már az elsőfokú figyelmeztetést is kiadták.