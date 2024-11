A banai életfát igazi közösségi összefogásból sikerült megvalósítani a településen. Toma Richárd polgármester elmondta, minden olyan tizennyolc év alatti banainak felkerülhetett a neve, akik Banán élnek.

Az életfát felavató ünnepséget a hűvös idő miatt a művelődési házban rendezték

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

A település vezetője arra is kitért, rengetegen vettek részt a fa kiválasztásában, kivágásában és elkészítésében. Az alkotást Csávás Csaba faragta ki, szilfából. A fafaragónak nem ez az első munkája Banán, hiszen a Szent István-szobrot is ő faragta, illetve szeretnék, hogy egy Jókai-mellszobrot is faragjon nekik, hiszen az író nagyszülei a helyi temetőben nyugszanak.

A rossz idő miatt nem az életfánál, hanem a művelődési házban rendezték meg az ünnepséget, ahol a gyerekek ajándékot és az életfán szereplő neveiket vehették át a polgármestertől, Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselőtől, Popovics Györgytől, a vármegyei közgyűlés elnökétől és dr. Kancz Csaba főispántól.