Ha látszólag minden rendben, akkor megannyi bürokratikus keringő után elérkezünk egy másik emlékezetes pillanathoz, a költözés napjához. Jó érzés, ha este legalább a kartondobozok között egy leterített matracon álomra hajthatjuk a fejünket, de erre csak akkor van mód, ha a költöztető cég időben megérkezik. Esetemben egy váratlan baleset miatt kis híján meghiúsult a mutatvány, szerencsére volt egy másik kontaktom, aki csak másnap hozott volna egy szekrényt, de a vis maior helyzet miatt végül egy nappal korábban bevállalta a fuvart. Persze csak akkor ér véget a költözés, ha minden a helyére kerül és az sem árt, ha működik is. A mosógépem a beüzemelést követően nem működött megfelelően, így szerelőt kellett hívnom, aki lényegében pillanatok alatt elhárította a hibát, jó tanácsokat is adott és egyáltalán nem kért sokat a munkáért. Ahogy építkezésnél, úgy egy-egy otthoni probléma megoldásánál is rendkívül fontos, hogy megbízható, kellő tudással rendelkező szakemberekkel hozzon össze minket a sors, ráadásul az sem utolsó, ha nemcsak a pénz megszerzése, hanem az ügyfél igényeinek maximális kielégítése is kellően fontos számukra.