Dr. Szerencsés László, a kamara elnöke elmondta, az együttműködés során a kamara pályaorientációs rendezvényein és a nyári táborokban helyszínt biztosítanak a rendőrség bűn- és balesetmegelőzési előadásainak, illetve megteremtik a lehetőségét, hogy ezen rendezvényeken a rendőrség bemutathassa tevékenységét a fiataloknak a rendőri pálya vonzóvá tétele érdekében.

Egymás feladatellátását segítik majd a jövőben

Forrás: police.hu

A főkapitányság területén továbbra is komoly kihívást jelent az online csalások visszaszorítása, azok felderítése. A két szervezet megállapodott, hogy a lakosságot minél szélesebb körben ellássa információkkal. Emellett fő célkitűzésüknek tekintik, hogy a balesetek növekvő számát is csökkentsék, ezért különböző balesetmegelőzési rendezvények, előadások megtartásában is együttműködnek a jövőben.

Az eseményen jelen volt Erős Gábor országgyűlési képviselő és Horváth-Szeder Gábor, az Esztergomi Járási Hivatal vezetője is. Erős Gábor elmondta, hogy az iparkamara a vármegye összes gazdasági szereplőjére figyel, legyen az kisvállalkozó, gyárak vagy cégek.

Az együttműködés számos lehetőséget megnyit a bűn-és a balesetmegelőzés területén, kiemelten az online csalások témakörében, ami a térségben sajnos – ahogyan országosan is – nagy számban fordul elő. A rendőrség rendelkezik azokkal az információkkal, amelyekkel ezek a típusú csalások megelőzhetők, és ha ezeket az egyenruhások átadják a cégek munkatársainak, úgy csökken az áldozattá válás lehetősége. A megállapodás ünnepélyes aláírására november 19-én Esztergom-Búbánatvölgyben került sor.