Hagyományteremtő céllal jött létre az „Együtt a gyermekekért” szakmai konferencia, amelynek témája volt a jelzőrendszer működtetése. A november 13-i fórumnak a vármegyei kormányhivatal előadóterme adott otthont.

Madariné Molnár Tünde, a Komárom-Esztergom vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója nyitotta meg az e4lőadások sorát

A jelzőrendszerben érintett szervek korábban is évente egy-egy alkalommal találkoztak, most azonban vármegyei szintre emelt, valamint a gyermekvédelmi törvény szigorítása adta a találkozó legfőbb apropóját. Madariné Molnár Tünde, a Komárom-Esztergom vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója nyitotta meg a találkozót.

– Több feladatot nem rótt ránk a törvényi szigorítás, de hangsúlyosabbá teszi a jelzési kötelezettséget. Komoly büntetőjogi következménye van annak, aki a megfelelő határidőn belül elmulasztja mindezt. Éppen ezért tartottuk fontosnak, hogy mindez egy konferencia keretében is elhangozzon és a közoktatási és köznevelési intézményekben dolgozó kollégákban tudatosítsuk ezt – nyilatkozta a főigazgató, aki azt reméli a szigorítástól, hogy még inkább kiemelt figyelmet kap a gyermekvédelem a jövőben ahelyett, hogy látensként tűnnének el a társadalomban.

Az idén már vármegyei szintre is kiterresztették a gyermekvédelemről, főként a riasztórendszerről szóló szakmai konferenciát

– A rendőrség fontos feladata a gyermekvédelem – tudtuk meg Boross Zoltán László ezredestől, vármegyei rendőr-főkapitánytól. Mint mondta, fontos, hogy a jelzőrendszerben résztvevő szervezetek képviselői, például a gyámhatóság, vagy a védőnői hálózat szereplői ismerjék egymást, tapasztalatot cseréljenek és naprakésszé, valamint erősebbé tegyék az együttműködést – tette hozzá a rendőr-főkapitány, aki az ehhez hasonló szakmai összejövetelekben kiváló lehetőségeket lát a jövőben.

Baross Zoltán László ezredes, a vármegye rendőr-főkapitánya elmondta, a gyermekvédelem egyik fontos feladata a rendőrségnek

– Cél, hogy ne legyen hazánkban veszélyeztetett gyermek – emelte ki. Szerinte hatalmas segítséget jelent az is, ha olyan esetekről szereznek tudomást, ahol most nem, de a későbbiekben akár számítani is lehet a rendőri intézkedésre és időben segítséget tudnak nyújtani a kollégák.

Együtt a gyermekekért: számos területről jöttek előadók

Nagyné Zombai Zsuzsanna, a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Család-és Gyermekjóléti Központ vezetője egyebek mellett arról beszélt, milyen magas kockázat élethelyzetek vezethetnek például öngyilkossághoz. Érdekes előadást hallhattunk Pásztor Zsuzsanna Vármegyei Kollegiális Védőnői Mentortól, valamint Szikoráné Burányi Rita, esztergomi területi védőnőtől is. Körtvélyfáyné dr. Sztán Kinga Szociális és Gyámügyi osztályvezető, valamint dr. Gulyás Renáta hatósági főosztályvezető is tartott előadást, de Varsányiné Balogh Melinda őrnagy és dr. Garai Renáta, az Országos Kriminológiai Intézet munkatársa is megosztotta gondolatait az érdeklődőkkel.