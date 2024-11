Első nekifutásra fújt, sziszegett, vicsorgott, szinte éreztem ahogy Anyu csuklik az emeleten..., kommunikációja egyértelműen jelezte, hogy ő félelmetes, mi pedig húzzuk össze magunkat kicsire.... , mert halomra leszünk gyilkolva. Vagy még jobban. Mondtam is a Zaszonynak, hogy a nem létező családi ékszerek helyette azonnal adjuk át a lisztkukac készletet, hátha úgy életben hagy minket ez a fenevad, mind a 6 centis termetével. Jutka tömött is gyorsan egy lefejezett lisztkukacot (mert úgy kigyün a "leve") áldozatként a hatalmas bőregír isten szájába... Amit ő méltóztatott elfogyasztani, majd utána még vagy öt másikat is