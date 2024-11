Turi Ádám önkormányzati képviselő, a komáromi DiViSz első elnöke lapunknak elmondta, a szervezet 2016-ban alakult meg. A tagok bekapcsolódtak a város ifjúsági és kulturális életébe, aktívan működött. Ám a koronavírus-járvány megtörte a lendületet, nem volt lehetőség találkozásra, programokra. A korábbi tagok egyetemre mentek, az újak pedig nem tudtak a csapat részévé válni.

A komáromi DiViSz szakmai nappal indult újra

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Ezért rendezték meg a DiViSz szakmai napot a Brigetio Tavernában, hogy segítsék a szervezet működésének újra fellendítését. Ebben a folyamatban a Hírös Fiatalok Egyesület szakemberei, a Kecskeméti Városi Diákönkormányzat mentorai is közreműködtek.

A diákok és a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok is képzéseken vehettek részt, amelyek elősegítették a fiatalok önszerveződését.

A rendezvény kezdetén Turi Ádám arról is beszélt, nagy örömére szolgál a DiViSz újraindulása, hiszen életre szóló barátságokat köszönhet a szervezetnek. A rendezvényen Vajda Bence alpolgármester is megjelent, aki felidézte, a közösségek nagyon megsínylették a járványhelyzetet, most azonban ideje újra pályára állítani a város diákéletet. Hangsúlyozta azt is, az önkormányzatnak rendkívül fontos, hogy a fiatalok meglátásait, ötleteit is figyelembe vegyék. Ennek érdekében hozták létre az Ifjúsági Tanácsot is, amelynek olyan komáromi fiatalok a tagjai, akik jó példával szolgálnak társaiknak.