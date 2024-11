Az ünnepek közeledtével sokan már most gondolnak a karácsonyi sütögetésre, ehhez pedig az egyik legnépszerűbb alapanyag a dió. Jó hír, hogy a dió ára a piacon megegyezik a tavalyival, így 2024-ben sem kell mélyebben a zsebünkbe nyúlni. Tatabányán a legtöbb helyen 4000 ezer forint körül alakul a dió kilója, de egy közeli zöldségesnél akár 3000 ezer forintért is hozzájuthatunk. Ahogy a Vaol.hu megírta, van, ahol akár 5 ezer forint is lehet egy kiló dió. Érdemes tehát alaposan körülnézni, mert ezzel akár spórolni is tudunk.

Dió ára a Tatabányai piacon

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

A dió ára a piacokon

A piacos árusok elmondása szerint nincs hiány a dióból, mindenki felkészült a vásárlók igényeire. Az sem gond, ha valaki nagyobb mennyiséget szeretne. A dióburok-fúrólégy kérdése sokakban felmerült, de a piaci árusok szerint nem okozott jelentős problémát idén.