A jeles napon az észak-komáromi Nyugdíjas Klub látogatott el Dél- Komáromba, ahol a város népszerű látványosságait tekintették meg.

Proczeller Tamás a Komáromi Tourinform Iroda vezetője elmondta, hogy a kezdeményezés néhány évvel ezelőtt indult, amit most újraélesztettek. A programban a dél-komáromiaknak Észak-Komárom, az észak-komáromiaknak pedig Dél-Komárom nevezetességeit mutatják be.

- A mostani túra során a Brigetio Öröksége Látogatóközpontban kaptunk egy idegenvezetést, majd meglátogattuk a Csillagerődöt is. A meghirdetett kultúrmissziót szeretnénk a jövőben is folytani és természetesen a továbbiakban is tervezünk hasonló kirándulásokat a helyi civil szervezeteknek – foglalta össze az irodavezető. Az észak – komáromiak nagy örömmel fogadták a meghívást és jelezték, hogy mihamarabb szeretnék viszonozni a kedves és izgalmas invitálást.