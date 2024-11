Ahogy arról korábban mi is irtunk 17 állatvédő szervezet több mint száz kutyát mentett meg néhány nappal ezelőtt a Csöngei horror telepről. Az akcióban Komárom-Esztergom Vármegyei állatvédő szervezetek is részt vettekCsöngéről mentett éllatok kerültek a Rex Komáromi Állatvédő Egyesülethez, a Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvány Esztergomhoz, és a Szurkolók az Állatokért Gerecse és környéke Alapítványhoz is.

Tootsie a Csöngéről mentett kutya fél az emberektől

Forrás: Szurkolók az Állatokért - Komárom és környéke

Fél a Csöngéről mentett kutya

A Szurkolók az Állatokért Gerecse és környéke Alapítvány közösségi oldalán mutatta be egyik csöngei mentettjüket Tootsiet. Az aussie kutyust láthatóan megviselték a horror telep borzalmai.