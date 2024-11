„Most Grazban ül börtönben az osztrák Brigitta M., akit állatkínzás miatt kerestek Magyarországon a hatóságok. A Stájerországi Állami Rendőrkapitányság péntek este megerősítette ezt a Kronen Zeintungnak – olvasható a fordítás a Szurkolók az Állatokért Gerecse és környéke Alapítvány hivatalos Facebook-oldalán. A csöngei szaporítótelep feltételezett tulajdonosa így jó ideig a börtönkosztot élvezheti majd.

A csöngei szaporítótelepen tapasztaltak minden állatbarát szívét összeszorítják.

Forrás: Facebook/Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvány, Esztergom

A csöngei szaporítótelep tulajdonosát Európa szerte keresték

Amennyiben a hír igaz, úgy az állatvédők lelke is megnyugvásra lelhet, ugyanakkor a police.hu oldalán még mindig él az elfogatóparancs Brigitta Müllner ellen. Az állatvédők és hatóságok nagyszabású akciókat hajtottak végre a csöngei és csapodi szaporítótelepeken, ahol a súlyos, olykor gyomorforgató állatkínzás eseteit tárták fel. A csöngei helyszínen több száz kutyát mentettek ki, miközben 100 elpusztult állat tetemét is megtalálták. Ahogy arról korábban beszámoltunk, 7 állatvédő szervezet fogott össze az ottani kormányhivatal munkatársaival, hogy felszámolják a csöngei szaporítótelepet. A kutyákat áldatlan állapotok között tartották, közülük a megmentett négylábúak több vármegyébe, köztük Komárom-Esztergomba is kerültek.