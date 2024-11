Mandel Gézáné, a Rex Komáromi Állatvédő Egyesület tagja elmondta, első körben három kutyát, két szukát és egy kant helyeztek el, ők Csöngéről érkeztek Komáromba. A három, csöngei szaporítótelepről mentett kutya jól kijön egymással, egy kennelben kaptak helyet. Az állatorvosi vizsgálat során kiderült, hogy fizikálisan jó állapotban vannak, minden vizsgált betegségre negatív lett a tesztjük, alap laborjuk eredménye is normális. A két szuka kutyában chip is volt, a kan kutyában az állatvédők tetettek. Így azt is lehet tudni, hogy az egyik szuka négyéves, míg a másik kettő. Mindhárman nagyon félnek, egymáshoz bújva remegnek az ember láttán.

A három csöngei szaporítótelepről mentett kutya nagyon fél az emberektől

Fotó: Komáromi Rex Állatvédő Alapítvány / Forrás: Facebook

– Emberi kéz nem nagyon érhetett hozzájuk korábban – mondta Mandel Gézáné. – Félelmi agressziót ugyanakkor nem mutatnak, egyre jobban érdeklődnek a menhelyi dolgozók iránt. Volt, akinek a kezéből a jutalomfalatot is elfogadták.

Hozzátette, nem reménytelen a helyzet, a menhely munkatársai pedig sokat dolgoznak azon, hogy a kutyák lelke is meggyógyuljon. Beülnek hozzájuk a kennelekbe, finomságokkal etetik őket, kedveskednek nekik. Egyelőre sétálni sem tudnak velük, mert az ebek nem ismerik a pórázt, félnek tőle. Bár nagyon mutatós állatok, egyelőre szóba sem kerülhet, hogy valaki örökbe fogadja őket. Amíg a hatósági eljárás folyik, bűnjelnek számítanak, a komáromi menhelyen kell lenniük.

A csöngei szaporítótelepről mentett kutyák után Kőszegpatyról is érkeztek ebek

Ahogy a Szurkolók az Állatokért Gerecse és környéke Alapítvány is beszámolt róla, nem csupán Csöngén voltak szaporítótelepei a gyanúsított osztrák nőnek, akit jelenleg is keres a rendőrség. Csapodon és Kőszegpatyon is felszámoltak az állatvédők egy-egy telepet. Utóbbi helyszínről újabb három kutya érkezett a komáromi rexhez, két kan és egy szuka. Ők soványabbak, mint a Csöngéről érkezettek, a szőrük ápolatlan, rasztás. A menhelynek érkezett felajánlás kutyakozmetikustól is, aki megszépítené az ebeket. Egyelőre azonban ezek az állatok is rettegnek.