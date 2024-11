A kisalfold.hu számolt be arról, hogy a csöngei szaporítótelep után szombaton a Győr-Moson-Sopron vármegyében található Csapodon is egy horrortanya felszámolására volt szükség. Itt szintén elképesztő, embertelen körülmények között tartották a állatokat.

– Az állatok közül sokat többcentis ürülékrétegen tartottak, csontsoványra fogyva, éhezve. Sajnos több tetemet is találtunk: két lóét, valamint több felnőtt kutya és kölyök tetemét, de sajnos égetett tetemmel is találkoztunk. Szívszorító volt látni, hogy az életben maradt állatok között vemhes szukák és újszülött kölykök is voltak, akiket azonnal elláttunk – számolt be róla a kisalfold.hu-nak Agg Zsuzsanna állatvédő.

A Kisalföld munkatársai kilátogattak a csapodi tanyára, ahol áldatlan állapotok uralkodtak. Agg Zsuzsanna a helyszínen elmondta, hogy a csöngei szaporítóteleppel szemben itt a ház nem romos, azonban a környezete ugyancsak többcentis ürülékréteggel és szenvedő állatokkal volt tele.