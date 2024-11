Mint korábban a Kemma.hu is beszámolt róla, állatkínzó horrortanyát számolt fel a Vas megyei Csöngén, összehangolt akcióban 17 civil szervezet, a rendőrség, a kormányhivatalok, az önkormányzat és a katasztrófavédelem. A csöngei szaporítótelepről több mint 100 kutyát kellett kimenten, egy részük Komárom-Esztergom vármegyébe is került állatmentő szervezetekhez. Az akcióban részt vett az esztergomi Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvány is, ahová két kiskutyát helyeztek el, amelyek karanténban várják sorsukat, számolt be róla az alapítvány. Illetve megrázó beszámolót is közöltek a mentésről a kutyák esztergomi mentőangyalai.

A csöngei szaporítótelepen tapasztaltak minden állatbarát szívét összeszorítják.

Forrás: Facebook/Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvány, Esztergom

A csöngei szaporítótelep pokla

Mint kiderült, egy Ausztriában már többszörösen megbüntetett, eltiltott és jelenleg is körözés alatt álló osztrák nő szaporítótelepének poklában sínylődtek az állatok. November 13-a szerda reggel együtt mentek a rendőrséggel, több kormányhivatal képviselőjével, állatvédelmi kormánybiztossal, hatósági és civil állatorvosokkal az első helyszínre.

A pokolban jártunk és még nem értünk a legmélyére… Egy Ausztriában már többszörösen megbüntetett, eltiltott és jelenleg is körözés alatt álló osztrák szaporító poklában. Egy olyan napon vagyunk túl, amibe a mi sokat látott szemünk és lelkünk is belereccsent. Nagyon nehéz szavakba foglalni azt a borzalmat amit tapasztaltunk.

– írták posztjukban a megrázó mentést.

Mint részletezték, a helyszínen rettegő, elvadult, félelmükben falkában támadó, vagy kenneljeikben ellátatlanul magukat felemésztő kutyákat találtak. Elsősorban ausztrál juhászkutya jellegűek, de más fajták és mindenféle keverékeik is.

Elhanyagolt kecskék, birkák, lovak és szárnyasok. Bűz, mocsok, szemét. Ahhoz, hogy az élőket menteni tudjuk, szó szerint halott állatok tetemein és csontvázain kellett lépdelnünk.

Bezárkózott a szaporító

Az Ausztriában eltiltott és most már Magyarországon állatkínzás miatt keresett osztrák nő, Brigitta Müllner mindeközben a gusztustalan állapotban lévő háza egyik szobáját magára zárva próbált kibújni a felelősségvállalás alól.