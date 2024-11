Csöngei szaporítótelep: aussiek, spitzek és bullok voltak

Úgy tudjuk, a két csöngei telephely tulajdonosa egy osztrák nő, aki ellen nemzetközi elfogatóparancs van érvényben. Jelenleg, tartózkodási helye, ahogy azt a Vaol is írja, nem ismert. Rajtaütéskor mentőt kellett hívni hozzá, mert állítása szerint patkánymérget evett, de a kórházi kivizsgálás alatt megszökött az egészségügyi intézményből. Fegyvert és lőszert is vitt magával egyes feltételezések szerint. Roland szerint rengeteg segítője van, körülbelül 1500 eurót kért egy kölyökkutyáért. A legtöbb ausztrál juhászkutya (aussie), de volt közöttük spitz és bullterrier is.