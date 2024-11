Ahogy arról már beszámoltunk, újabb horrortanyát találtak Csapodon, ez a harmadik olyan ingatlan, amire lecsaptak az állatvédők. Az osztrák nő csöngei szaporítótelepéről több száz állatott mentett ki a kormányhivatal az állatvédőkkel közösen. Mintegy 100 állat tetemét is megtalálták. Jelenleg a polgárőrök vigyáznak azokra a tanyákra ahol még maradt állat és a rendőrség is járőrözik a környéket. A vaol.hu írta meg, hogy az MTI pénteken közölte: állatkínzás bűntette miatt indítottak eljárást a nő ellen.

A csöngei szaporítótelep felszámolása a borzalmas körülményeket is feltárta

Hasonló brutális állatkínzás miatt számos eljárást indítottak a nő ellen Ausztriában is. Ez után jött Magyarországra, és Vas, Győr-Moson-Sopron és Zala vármegyékben több helyen is szaporítással foglalkozott.

A csöngei szaporítótelep tulajdonos szökése

Szerdán órákkal az akció kezdete után a nőt az ingatlanban találták meg, amikor onnan is elkezdték kiszabadítani a házban rekedt kutyákat. Miután megtalálták, azt színlelte, hogy mérget vett be, ezért kórházba szállították. A kórházból azonban megszökött. Szökése miatt elfogató parancsot adtak ki ellene. A magyar, osztrák, német, belga és szlovén állatvédők is hajtóvadászatot indítottak az állatkínzó ellen. Legutoljára a grazi kórházban fényképezte le valaki a Brigitta Müllner névre hallgató állatkínzót.