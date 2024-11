A szeretet ünnepén nincs izgalmasabb pillanat annál, mikor a gyermekek az egész évben várt ajándékaikat megpillantják a fa alatt. Bizonyos családok anyagi nehézségeik miatt nem engedhetik meg az ajándékvásárlást gyermekeiknek. Éppen ezért a karácsony közeledtével Kisbér Szociális Gyermekjóléti Központja idén is elindította a Cipősdoboz akciót.

Cipősdoboz akció indult Kisbéren

Fotó: Pesthy Márton / Forrás: Veszprém Megyei Napló

Egy gyerek sem marad ajándék nélkül

Az akció keretében az adakozni vágyóknak lehetőségük van ajándék formájában örömet csempészni egy-egy gyermek karácsonyába. Édességeket, játékokat, rajzeszközöket, könyveket és tisztálkodó szereket várnak adományként. Többféleképpen is lehet adományozni. A hagyományos cipős doboz akció lényege, hogy az adakozók eldönti, hogy milyen nemű és milyen korú gyermeknek szeretne ajándékot adni. Ez alapján bevásárol, majd az ajándékokat egy cipősdobozba csomagolja és a tetején feltünteti az életkorát és nemét.

December 13. tart a cipősdoboz akció

De van lehetőség doboz nélkül is felajánlásokat is tenni. A lényeg annyi, hogy minden esetben a gyűjtőpontokra kell eljuttatni az adományokat. Az adománygyűjtés 2024. november 18. és december 13. között zajlik. A Kisbéri Családsegítő Központ irodájában minden munkanapon reggel nyolc és délután négy között fogadják a csomagokat. Emellett a kistérség településein működő családsegítő irodák is fogadják az adományokat saját nyitvatartásuk szerint.