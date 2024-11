A helyi tömegközlekedés állandó vitatéma Tatán. A város évek óta törekszik arra, hogy a legjobb menetrendet állítsa össze az utasok számára. A hatékony működés érdekében rendszeresen tartanak utasszámlálást is, aminek eredményéről most a képviselőket is tájékoztatta a társaság. A testület a buszbérletek áráról is döntött.

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

2023 -ban három, majd 2024-ben két nap végeztek utasszámlálást a tatai helyi buszjáratokon, ahol regisztrálták a fel-, és leszálló utasokat is. Ezzel képet kaphattak arról, hogy a járatokat mikor, veszik igénybe az egyes városrészekben.

Kiderült a buszbérletek ára

Az eredmények azért is fontosak, mert Tatán tavaly bevezették a jelképes bérletet, aminek értelmében a helyiek, illetve a térségben élők szinte ingyen vásárolhatták meg az éves bérleteiket. Az önkormányzat ezzel is szerette volna ösztönözni a városban közlekedőket, hogy autó helyett inkább buszra szálljanak.

A beszámolóból kiderül, hogy munkanapokon jelenleg 6 járművel 10 autóbuszvezető végzi a menetrendben meghirdetett járatok közlekedtetését. Iskolai időben a 2024. évi menetrend-módosítást követően 137 járat, nyári tanítási szünetben pedig 146 járat közlekedik. A nyári tanítási szünetben 5 pár 3-as jelzésű járattal lehet eljutni a Fényes fürdőhöz, ebben az időben 1 darab 5-ös jelzésű járat közlekedtetése szünetel, melynek feladata a diákok délutáni hazaszállítása Kertváros városrészbe, valamint az Eötvös József Gimnázium kollégiumába.

Több lett az utas

A Volán Zrt. adatai szerint a februártól bevezetett jelentős kedvezményt tartalmazó tarifa utasszám-növekedést idézett elő. Tanítási időben napi 150-200, tanszünetben pedig hozzávetőlegesen 100 fővel többen vették igénybe a helyi járatokat a számlálások napján, mint korábban.

Illetve az is egyértelműen kimondható, hogy a nyári szünet alatt jelentősen csökkent az utasok száma: míg a tanév idején a járatokon átlagosan 18 fő utazik, addig a tanszünetben csak 11 fő. Ezért a busztársaság azt javasolja, hogy a nyári tanítási szünetre egy teljesen eltérő menetrendet dolgozzanak ki. A Volán képviselője arról tájékoztatta a képviselőket, hogy 4-6 hónap kell egy új, átfogó menetrend kidolgozásához. De a hatékonyság érdekében az utazási igényeknek megfelelően valóban célszerű azt módosítani.