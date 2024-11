A harmincegy évvel ezelőtt alakult egy, az Európai Unió országainak kereskedelmi szakmai szövetségeit tömörítő csoport. A csapat máig él. Kezdeményezésükre a mai napon is több helyszínen rendeznek európai kereskedelmi napot. Talán minden eseményen elhangzik majd, hogy a kereskedők védőszentje a hétszázkilencvennyolc esztendővel elhunyt Assisi Szent Ferenc. A nap üzenete egyértelműen a mának szól.

A szervezők célja az, hogy több szempontból is ismételten a fókuszba helyezzék a kereskedelmet. A szakági szakemberek szerint a bruttó termék (GDP) tekintetében fontos szerepet játszik az ágazat. Ez az adat többnyire egy-egy ország adott idő alatti gazdasági termelésének fontos mérőszáma. Jelzi a nemzeti jövedelmet és a teljesítményt is. Az ágazat a jelentős adótermelők szintjén fontos szerepet játszik az általános forgalmi adó (áfa) világában. Az említett gazdasági kifejezésektől egy picit hátrébb lépve nyithatunk be egy-egy boltba. Az ötletgazda szervezők szeretnék, ha a központi szakmai rendezvényen, illetve az úgymond kereskedelmi akciókban minél nagyobb számban vennének részt az illetékes szolgáltatók. Gyakorlati ötletként javasolták, hogy azok a boltok, amelyek részesei az akciónapnak, egy kis ajándékkal lepjék meg a hozzájuk betérő vásárlókat.

Az alapelképzelés remek, a gondolatkör kimondottan nagyszerű. Az ajándék jó ötlet. Jövőre társak lennénk. Például egy hirdetési lehetőséggel.