Egy bölcsiben a szakmai tudás mellett a gyerekek számára talán a legfontosabb: mennyi és milyen játékok vannak és milyen a környezet. Mint tapasztaltuk, ebben a bölcsiben bizony mi is lennénk gyerekek. Most tíz, színes, élménydús és egyben készségfejlesztő játékot, eszközt mutatunk nektek, ami titeket is visszarepít a gyerekkorotokba.