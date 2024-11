Beruházás 1 perce

Díjazott bölcsődébe járhatnak a tokodi kicsik - átadták az épületet

Új, 28 férőhelyes bölcsőde épült Tokod üveggyári településrészén. A bölcsőde idén Év Háza díjat is nyert, most pedig átadták a kicsiknek is.

A település még 2022-ben pályázott a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) keretében meghirdetett pályázati felhívásra, és elnyert bruttó 419,99 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást a beruházásra. Ennek eredményeképpen egy korszerű energiahatékony bölcsődeépület készült, amelyet november 27-én adtak át hivatalosan. Az épületet Dankó Kristóf és Sztahovits Péter tervezte és 2024-ben Év Háza-díjat kapott. Hivatalosan is átadták az energiahatékony bölcsőde épületét

Forrás: 24 Óra Energiahatékony bölcsőde nyílt A megnyitóünnepségen jelen volt többek között Erős Gábor országgyűlési képviselő, Bánhidi László polgármester és Romanek Etelka, a vármegyei közgyűlés alelnöke. Bánhidi László beszédében kiemelte: az új bölcsőde a közösség szíve is, amelyet nagy szeretettel hoztak létre, és amely a jövőt jelenti. Megköszönte mindenkinek, aki részt vett és hozzáadott a megvalósuláshoz, így a kormánynak, Erős Gábor országgyűlési képviselőnek, a vármegyei önkormányzatnak, projektmenedzsernek, Juhász Bálintnak és Dankó Kristóf építésznek, Pest Építő Zrt. kivitelezőcégnek. A polgármester zárszóul Konfuciuszt idézte: Ha egy évre tervezel, ültess rizst, ha tíz évre tervezel, ültess fát, ha száz évre tervezel, oktasd és neveld a gyerekeket. Erős Gábor kiemelte: nem mindegy, hogy a gyerekek hol töltik mindennapjaikat. Ott érzik jól magukat, ahol a szüleik biztonságban tudhatják őket. Erre az épületre egyébként is büszkék lehetnek, hiszen 2024-ben Év Háza díjat is elnyerte. – Az igazi élet itt, most kezdődik, amikor megtelik a gyerekekkel, élettel. Legyen iránymutató továbbra is Tokodnak ez az épület. Aknainé Szóda Krisztina óvodavezető is megköszönte mindenkinek, hogy létrejöhetett a szép épület. A beszédek után a bölcsődenyitás alkalmából emlékplaketteket adtak át Erős Gábornak, Romanek Etelkának, Dankó Kristófnak, a bölcsődét tervező építésznek, Juhász Bálint, Turi Árpádnak, a kivitelező cég képviselőjének, Hertlik István műszaki ellenőrnek, Gyöngyösi Anita, a tokodi polgármesteri hivatal műszaki ügyintézőjének. A megnyitó alkalmából az óvodások dalos-táncos műsort adtak elő, majd a főbejáratnál, ünnepélyesen átvágták az átadást jelképező szalagot. A bejárás előtt Dankó Kristóf beszélt a tervezésről, ötletelésről, és a megvalósult koncepcióról. Dankó Kristóf kiemelte: Tokod-Üveggyár földszinti, kis nyeregtetős bányászlakásokkal van tele, így az óvoda-bölcsőde épületét is ebbe a miliőbe kívánták beilleszteni.

Két traktusból áll az épület: a kiszolgáló épületrészből és a színes, vidám hangulatú csoportszobákból. A vizes helyiség a szellős, nyitott érzést kelt: plafonig érő, LED-csíkokkal szegélyezett tükrökkel és a csoportszobákra nyíló nagy ablakokkal. A közlekedőben pedig egy LED-csíkokból álló fényjátékot illesztettek: ez átlendíti a belátogatót egy másik világba - beszélt a koncepcióról Dankó Kristóf.

Mozgáskorlátozottakra is gondoltak A 28 férőhelyes bölcsőde a Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde új telephelyeként jött létre, 250 négyzetméter hasznos alapterülettel rendelkezik. A tervezéskor és a későbbi kivitelezésekor az energiahatékonyság fontos szempont volt, a megújuló energiaforrásoknak köszönhetően, illetve a környezettudatos műszaki megoldások révén az új bölcsőde fenntartási költségei hosszútávon is alacsonyak lehetnek. Az épület előtt hat parkolóhely van, amelyből egy akadálymentesített, és az épületben akadálymentesített mosdót is kialakítottak. Az intézmény rendelkezik babakocsi- és kerékpártárolóval is. A napelemes, hőszivattyús rendszernek köszönhetően az épület elsődleges energiaigénye legalább 2 százalékkal alacsonyabb a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelménynél.

