Projektzáró rendezvényre hívták a sajtó képviselőit november 14-én a 3-as utcába, a régi óvodához. Bokod életében, még ha kis lépésekből is jött össze, hatalmas projekt lett.

Bokod régi óvodája teljesen újjászületett

Fotó: Zantleitner Ingrid / Forrás: 24 Óra

2018-ban, Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője hathatós segítségének köszönhetően 20 millió forintos belügyminisztériumi támogatásból megújult az ingatlan. Tetőcsere és a válaszfalak megújítása után elindult a mostani állapotokhoz vezető út – fogalmazott Csonka László polgármester az elmúlt öt év kis lépésekben történt fejlesztéseiről.

A településvezető kitért arra is, hogy a Vidékfejlesztési Program keretein belül a Vértes-Gerecse Közösség területén kiírt, civileket és sportegyesületeket támogató kulturális pályázaton elnyert összegből, önrésszel kiegészítve 11 millió forintból újult meg a Közösségi tér.

Új teqball asztalt kapott a Közösségi tér

Fotó: Zantleitner Ingrid / Forrás: 24 Óra

Új játszótéri eszközt (7,8 millió) teqball asztalt (1,2 millió), televíziót, hangosítót, mikróohullámú sütőt és egyéb, a mindennapokat komfortosabbá tevő eszközöket vásároltak.

– Civileket és a sportot támogatni mindig érdemes – ezt már Czunyiné dr. Bertalan Judittól, a térség országgyűlési képviselőjétől tudtuk meg.

Bokod életében újabb jelentős lépés

Hivatali dolgozók, iskolai- és óvodai nevelők, a nyugdíjas klub tagjai, önkormányzati képviselők és a sportegyesület munkatársai is jelen voltak az átadón. Mától ők is hivatalosan is birtokba vehetik az intézményt.