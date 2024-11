Így lehet sikeres a Black Friday-ed 2024-ben

Idén a Black Friday november 29-re esik, de sok üzlet már egy héttel előtte megkezdi az akciózást. Sőt, valahol konkrétan egész hónapos akciót (Fekete Novembert) hirdetnek, így érdemes már most figyelni a kedvenc márkáink és üzleteink ajánlatait. A kedvezmények pedig ma már gyakorlatilag minden termékkategóriát érintenek: az elektronikai cikkektől kezdve a ruházati termékeken és háztartási gépeken át egészen a szépségápolási termékekig. Az árcsökkenések mértéke igen jelentős lehet, akár 50-70 százalékot is elérhet, főleg a népszerűbb termékek esetében. Az akciókban mind az online, mind a fizikai boltok részt vesznek, így mindenki megtalálhatja a számára legkényelmesebb vásárlási módot – írja az Origo.hu is az ezzel kapcsolatos cikkében.

Mint megjegyezték, a vásárlás során mindig ellenőrizzük a termék leírását, hogy megbizonyosodjunk róla, hogy valóban megfelel az elvárásainknak. Olvassuk el a vásárlási feltételeket is, különös tekintettel a szállítási költségekre, a garanciára és az esetleges visszaküldési feltételekre. A biztonságos fizetés érdekében használjunk megbízható fizetési módot, például bankkártyát vagy PayPal-t. A garanciális igények érvényesítése érdekében mindenképpen őrizzük meg a számlát.

További tippek Black Friday-re: