A tervek között szerepel még, hogy továbbtanulásnál beszámíthatóak legyen a szaktantárgyak. A végzettséggel nem mellesleg középvezetőként is el lehet helyezkedni a munkaerőpiacon.

Fizikailag ott kell lenni a szeren a felvételhez

Az oktatóközpontban a jelenleg rendészeti képzésben részt vevő diákok bemutatót is tartottak. A kétéves képzésen részt vevőkre is ezek a gyakorlati órák várnak majd, amikhez szükséges az állóképesség és a fegyelem is. Keresztesi Zsolt ki is emelte: a 2 éves képzése nem is vesznek fel minden jelentkezőt, hanem felvételi lesz.

– A felvételizők is egy fizikai, erőnléti és állóképességi felmérőkön vesznek majd részt. Maximum 30 főt tud felvenni az iskola – részletezte az oktató.

Péter Valéria, a Géza fejedelem iskola szakoktatója közreműködésével szituációs gyakorlatokon mutatták be, hogy készülnek a leendő éles helyzetekre. Mint az oktató elmondta: a képzőhelyen kialakítottak szituációs helyiségeket, ahol a diákok gyakorlatban megtanulnak intézkedni, a jogszabályban rögzítetteket tudják a gyakorlatba átültetni.

A 11 és 12. osztályos tanulók mutatták meg, mit tanultak eddig. Tanúi lehettünk két igazoltatásnak, egy újraélesztésnek, illetve egy lövészgyakorlatnak is.