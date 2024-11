Sokan szupergyümölcsként hivatkoznak az őszi szezon karakteres ízű gyümölcsére, a birsalmára, amelytől sokan idegenkednek, pedig sokoldalú felhasználhatósága miatt kár lenne tőle tartani a távoltágot. Készülhet belőle birsalmasajt, birsalmakompót, lekvár vagy lehet szárnyasok és vadak kísérője. De vajon milyen konyhai eljárásokat érdemes alkalmazni, mely fűszereket jó párosítani a birshez? A Dining Guide ennek járt utána. Barna Ádámot, az esztergomi 42 Restaurant executive séfjét kérdezték, hogy gyermekkori emlékei kíséretében ossza meg receptjeit.

Barna Ádám birsalma receptjei izgalmas párosításokkal születtek

Forrás: 42 Restaurant/Facebook

DG: Milyen technikákkal hoznád ki a legtöbbet a birsalmából?

Barna Ádám: A birsalma határozott ízének, állagának mindenképp jót tesz a hőkezelés, viszont a megfelelő darabolás és hőkezelés után jó, ha marad „harapása”. A birsalma nagyon jól párosítható többféleképpen elkészített káposztához is. Sokan hagyományos savanyú káposzta készítésekor is adnak néhány cikk birsalmát a káposztához.

Birsalma és ami jól áll neki

Milyen ízpárosításokkal dolgozol legszívesebben ennél a gyümölcsnél?

Barna Ádám: Amikor a birsalma először megjelenik a piacon, alapanyagok szempontjából ez az év legszínesebb, leggazdagabb időszaka, hiszen még egy rövid ideig fellelhetőek a nyári zöldségek is. A hagyományaink része az egy ételben megjelenő sós, édes ízek, amikor sültekhez, édes-savas gyümölcsöt adunk valamilyen formában. Erre az egyik legalkalmasabb és legváltozatosabban felhasználható gyümölcsünk a birsalma. A fűszerek közül a gyömbér, fahéj, csillagánizs, vanília, kardamom, szegfűszeg is nagyon jól kiegészíti. Desszertek közül nekünk az egyik nagy kedvencünk ilyenkor ősszel a sütőtökös pite birsalmával, amit gyömbérrel fűszerezünk. Másik nagy kedvenc a sáfrányos, diós birsalmasajt. Egy rusztikus, darabosra főzött lekvár kardamommal, citrommal és mazsolával ízesítve nagyon jó kísérője lehet friss kecskesajtnak, érett kéksajtnak vagy akár sült hízott kacsamájnak is.

Csirkemáj, csirkebőr, birsalma – Barna Ádám

Forrás: 42 Restaurant/Facebook

Van-e olyan emlékezetes birsalmás étel, amit korábban készítettél, és amihez személyes kötődésed van?