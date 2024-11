Még 36 nap van karácsonyig, Bécsben azonban már most, november közepén is olyan a hangulat, mintha csak 1-2 nap választana el minket az év legszebb ünnepétől. Egy olvasónk most hétvégén kint is járt az osztrák fővárosban, ahol szemügyre vette a karácsonyi vásárt. A schönbrunni kastély előtti teret megtöltötték a látogatók, ami nem is csoda, hiszen az egyik legszebb bécsi karácsonyi vásár található itt.

Hatalmas feldíszített fa várja a látogatókat a bécsi karácsonyi vásárban, a schönbrunni kastély előtt

Forrás: Olvasói fotók

A bécsi karácsonyi vásárban hatalmas feldíszített fa vár

A császári környezet már önmagában is elvarázsoló, de az ünnepi díszek, fények, termékektől hemzsegő bódék, óriáskerék és hatalmas karácsonyfa még különlegesebbé teszi a schönburnni kastély előtti teret. Olvasónk videót és fotókat is küldött szerkesztőségünk számára. Most megmutatjuk netek is, hogy milyen a karácsonyi hangulat november közepén Schönbrunnban.