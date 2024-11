Az őszi időszakban nincs is jobb hétvégi program, mint a túrázás. A színkavalkádban pompázó erdőben, a kellemes őszi időben órákat eltölthetünk. A veol.hu összeállítása alapján mutatunk néhány olyan bakonyi búvóhelyet, ami tökéletes célpontja lehet az ilyen kirándulásoknak.

Csodálatos búvóhelyeket rejt a Bakony

Fotó: Rimányi Zita / Forrás: Napló

Bakonyi túraútvonalak

Ha szívünk egyik csücske a természet a másik pedig az állatoké, akkor nincs is jobb útvonal, mint az Országos Kékkör Borzaváron-Porva-Szépalmapuszta szakasz. A magas-bakonyi útvonalon nem elég, hogy a bécsi spanyol lovasiskola nyugdíjas lovai és más mének mellett sétálhatunk, de a helyi állatmenhely nemrég nyílt állatsimogatóját is meglátogathatjuk. A Magyarország Legszebb Birtoka címet elnyerő Szépalma Állatvédelmi Alapítvány állatsimogatója hétköznapokon és hétvégén is 9 és 16 óra között látogatható.

Ősszel pompázó díszcserjénk, a szárnyas kecskerágó a Zirci Ciszterci Arborétumban is megtalálható

Forrás: MNM KK MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma /Facebook

Csodálatos arborétum

Egy tökéletes hétvége a természet lágy ölén zárul. Kicsiknek és nagyoknak ehhez tökéletes helyszín lehet a Zirci Ciszterci Arborétum. Itt a kikapcsolódás mellett olyan érdekes növényekkel találkozhatunk, mint a szárnyas kecskerágó. A díszcserje érdekessége, hogy virágai aprók, jelentéktelenek, május-júniusban nyílnak. Díszítő értékét az ősszel vörösre színeződő levelei adják. Termése papsapka alakú. A felnyíló bordó magköpeny alatt narancsszínű magok rejlenek, melyek sokáig a bokron maradnak. Őshazájában gyógynövényként használják, többek között a cukorbetegség kezelésére is.