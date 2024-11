Az idei pályázat témája az olimpia apropóján adta magát, így a gyerekeknek azt kellett megmutatniuk rajzokon vagy festményeken keresztül, ők hogyan szurkolnak a hazai sportolóknak, és melyek a kedvenc sportágaik.

Idén is nagy sikert aratott a Bridgestone Tatabánya „Így KERÉK a világ” pályázata

Fotó: Bridgestone Tatabánya / Forrás: Beküldött

Az ünnepélyes díjátadóra október 14-én a Bridgestone gyárában került sor, ahol Topolcsik Melinda ügyvezető igazgató adta át személyesen a jutalmakat, emellett a gyerekek nagy örömére Misi bohóc vidám műsorával kápráztatta el a közönséget. A versenyzők igazán kitettek magukért, soha ennyi pályamű nem érkezett még be, mint idén! A magyar sikerek nyomán a legkisebbeket is magával ragadta a játékok szellemisége, és ezt a színes, lelkes alkotások is hűen tükrözték.

A két korcsoport (5–9 és 10–14 évesek) legkreatívabb rajzait készítő kis művészek igazán izgalmas díjakat nyertek: az első helyezettek új kerékpárokkal gurulhattak haza, míg a második helyezettek modern okosórát nyertek. A harmadik helyezettek sem maradtak hoppon, hiszen ők egy-egy görkorcsolyával gazdagodtak, emellett közönségdíjat is hirdettek, valamint minden résztvevő apró ajándékkal gazdagodott. Az ünnepség végül jó hangulatú süteményezéssel zárult.

„A hosszú évek óta megtartott, immár hagyománnyá vált „Így KERÉK a világ” kreatív pályázat összhangban van a Bridgestone E8 kötelezettségvállalásaival, amelyek előtérbe helyezik a felhatalmazást, a közösség erősítését és a társadalmi felelősségvállalást. A pályázattal a Bridgestone nemcsak a közösségi kapcsolatokat, hanem a munkavállalói jóllétét is erősíti” – mondta el a verseny és a díjátadó kapcsán Topolcsik Melinda, a Bridgestone Tatabánya ügyvezető igazgatója.