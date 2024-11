Vajda Klaudia a Facebook-oldalán számolt be róla, hogy élete talán legveszélyesebb mentésén van túl. Egy férfi kereste meg, aki földmérőként dolgozott az M1-es autópálya ácsi lehajtójánál a hídon. A férfi észrevette, hogy a híd alatt egy lyukban egy kiscica rejtőzik.

Merci az M1-es autópálya lehajtójánál rejtőzött el

Fotó: Vajda Klaudia / Forrás: Facebook

Bár Klaudiánál már jó ideje telt ház van, a közelben mindig igyekszik megoldani a sürgős mentéseket. Szabó Katalinnal siettek a helyszínre, akivel gyakran mentenek együtt macskákat. A mentés azonban nem volt egyszerű, az autópályán és a hídon is nagy volt a forgalom és nagyon magasan is voltak.

A cica ráadásul először nem szavazott bizalmat nekik, a domb aljára mászott. Onnan végül sikerült visszacsalogatni a híd tetejére és nagy nehezen elkapták.

A kiscica ebben a lyukban lelt menedékre

Fotó: Vajda Klaudia / Forrás: Facebook

– Rettegett szegény, de nagyon éhes volt – mondta Vajda Klaudia. – Ahogy hazaértünk, szinte azonnal megérezte, hogy biztonságban van, egyből bújt és dorombolt nekem. Nagyon húzós mentés volt, de mi azok a macskamentők vagyunk, akik mennek ha kell, és mindent megtesznek a cicáért.

Vajda Klaudia és a mentett cica

Fotó: Vajda Klaudia / Forrás: Facebook

Az alig nyolchetes kiscica a mentés helyszíne miatt a Merci nevet kapta, de nem sokáig élvezte Klaudia vendégszeretetét. Mindössze egy nap után már gazdára is talált. Olyan helyre került, ahol már él egy Klaudiától örökbefogadott macska, így a kiscica valóban felelős otthonra lelt.

Az autópálya lehajtónál mentett cica gazdára talált, de még sokan várnak szerető gazdára

Vajda Klaudiánál sok cica várja még a szerető gazdát. Például Sütike, aki sérült lábbal járta korábban az utcákat. A lába annyira fekélyes lett és elfertőződött, hogy muszáj volt amputálni. Őt azonban nem zavarja, hogy csak három lába van, ugyanúgy éli életét, mint többi társa. Nyugodt, kicsit lusta kandúr, aki eleinte tartózkodó, de hamar feloldódik és bújik az emberekhez.

Kloé, az egyéves macska is otthonra vágyik. Klaudia még nyáron mentette az utcáról a nyugodt természetű nőstény macskát, aki imádja az embereket. A többi macskával is jól kijön, a kutyákhoz is hozzá van szokva. Küllemre is mutatós, cirmos cica, nagy, zöld szemekkel.