Árvízvédelmi gát két ütemben

Mint a Magyar Közlöny november 22-i számából kiderül: kiemelt beruházási üggyé nyilvánították az árvízvédelmi gát II. ütemének megépítését is. A beruházással a Duna egész esztergomi szakasza védve lesz majd.

Hernádi Ádám Facebook-posztjában is részletezi: az első ütemben a gátőrház vonalától egészen a Mária Valéria hídig épül a védmű és a mobilgát-rendszer elegye. A II. ütemben megépülnek a mellékág árvízkapui, illetve az Erzsébet park, a Prímási palota védelme is biztosítva lesz. Ezen túl bővítik majd az esztergomi gátőrtelepet is. Az idei rekordközeli árvíz is megmutatta: Esztergom biztonságát csak egy új és korszerű védmű biztosíthatja – tette hozzá posztjában.