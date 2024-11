Tatabányán már előkészítés alatt van a következő áldozatsegítő központ, és a tervek szerint 2025-re Tolna vármegyében is lesz hova fordulni azoknak, akiknek segítségre van szükségük – mondta Király Nóra, az áldozatsegítő központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztosa.

Király Nóra, miniszteri biztos szerint Tatabányán már előkészítés alatt van a következő áldozatsegítő központ

Fotó: Kovács Tamás / MTI

A vasarnap.hu tájékoztatása szerint november 25-én, a nők elleni erőszak megszüntetésének nemzetközi napján jelentette be a miniszteri biztos, hogy a tervek szerint 2025-re minden vármegyében lesz Áldozatsegítő Központ vagy Pont. Eddig 17 áldozatsegítő központ és 4 áldozatsegítő pont létesült az országban, valamint elindították az éjjel-nappal ingyenesen tárcsázható áldozatsegítő segélykérő vonalat, amely a 06 80 225 255-ös számon hívható.

Áldozatsegítő központok országszerte

Király Nóra azt is elmondta, hogy a központok az Igazságügyi Minisztérium által fenntartott önálló intézmények, de nagyon fontosnak tartják az együttműködést és az összefogást azokkal a szervezetekkel, amelyek helyi szinten segítik az áldozatokat. Mindenképpen szükséges a közös munka, így még több emberhez tudnak elérni, számos szervezettel kötöttek együttműködési megállapodást.

A miniszteri biztos kérdésre válaszolva azt is elmesélte, hogy most az egyik legfontosabb feladat láthatóvá tenni az áldozatsegítő központokat, hogy bekerüljön a köztudatba: van hova fordulni, az állam segíti az áldozatokat. Ebben is segítenek a helyi szervezetek, amelyek sokszor hozzájuk irányítják azt, akinek segítségre van szüksége.

Mint arról korábban a Kemma.hu is beszámolt évente 30 ezer ember kap segítséget az áldozatsegítő központokban. Ez szakemberek által adott pszichológiai, jogi, illetve szükség esetén a kormányhivatalok által nyújtott azonnali pénzügyi segítséget jelent. Király Nóra elmondta, hogy az áldozatsegítő rendszer egyik kiemelt feladata a nők, a gyermekek elleni, illetve a kapcsolati erőszak áldozatainak megsegítése. Indoklásként hozzátette, hogy ezekben az esetekben sokszor rejtve marad a fizikai, lelki erőszak, az áldozatok szégyellik, félnek, és nehezen mernek segítséget kérni, ráadásul mindez sokszor egzisztenciális kiszolgáltatottsággal is jár.