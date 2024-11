Még ennél is többen vannak azok, akik nem tudják, hogy az emlékmű közelében található a Szelim-barlang is, amely a legenda szerint a tatárjárás idején menedékként szolgált. A Kő-hegy csodájának hatalmas nyílásába könnyű belelátni talán igaz, talán fantázia-szülte történeteket is.